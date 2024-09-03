عودة قطاع التصنيع في السويد إلى النمو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في السويد إلى دائرة النمو الشهر الماضي بعد انكماشه خلال الشهر السابق عليه.

وأشارت بيانات مجموعة سويدبنك المصرفية واتحاد الخدمات اللوجيستية إس.آي.إل.إف اليوم الاثنين إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في السويد خلال أغسطس إلى 7ر52 نقطة مقابل 2ر49 نقطة خلال يوليو.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وفي الوقت نفسه أظهرت نتائج المسح إلى ثبات المؤشر خلال الشهور الثلاثة الماضية بدرجة كبيرة، بعد ارتفاعه خلال شهور الربيع. وعادة ما يشهد المؤشر تقلبات خلال شهور الصيف بسبب أعمال الصيانة الموسمية.

وقال يورجن كينيمار المحلل في سويدبنك إن قراءة مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تشير إلى أن تعافي القطاع في السويد يفقد زخمه في الوقت الذي تتراجع فيه آفاق النمو العالمي.

وشكل المؤشر الفرعي للطلبيات الجزء الأكبر من ارتفاع المؤشر الرئيسي تلاه مؤشر الإنتاج ثم مؤشر التسليمات. ورغم تراجع المؤشر الفرعي للتوظيف في قطاع التصنيع فإنه مازال في منطقة النمو.