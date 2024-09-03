مانشستر يونايتد يحسم مصير تين هاج

حسم مانشستر يونايتد، موقفه من استمرار مدربه الهولندي إيريك تين هاج، بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها أول أمس الأحد، أمام ليفربول بثلاثية نظيفة.

وأكد عمر برادة، المدير التنفيذي للنادي، أنهم يؤمنون "تماما" بالهولندي، وأنه "المدرب المناسب" بالنسبة لهم، وأنهم يدعمونه بنسبة 100%.

ورغم أن تين هاج فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة خلال عامين قضاهما في المان يونايتد، فإنه شهد أسوأ موسم في تاريخ النادي بالبريمييرليج الموسم الماضي، ومع ذلك جدد فريق "الشياطين الحمر" عقده معه في يوليو الماضي حتى عام 2026.

وتابع برادة، الذي انتقل من مانشستر سيتي إلى يونايتد هذا الصيف، أنه "بالنسبة للعقد، فقد كان هذا قرارا تم اتخاذه قبل وصولنا"، مضيفا: "لكننا سعداء للغاية بهذا القرار. يحظى إريك بدعمنا الكامل وقد عملنا معا هذا الصيف في سوق الانتقالات".

وفي بداية الموسم، خسر اليونايتد كأس الدرع الخيرية أمام السيتي، وخسر اثنتين من أول ثلاث مباريات له في الدوري الممتاز، أمام برايتون وليفربول.

وأضاف برادة: إنني متفائل للغاية بشأن ما ينتظرنا. لقد بدأنا في وضع القطع في مكانها وأنا على اقتناع تام بأن الأمور ستسير على ما يرام".

واتخذ دان أشوروث، المدير الرياضي ليونايتد، موقفا مماثلا وشدد على أن تجديد تين هاج كان قرارا تم اتخاذه قبل وصوله إلى النادي مطلع يوليو.