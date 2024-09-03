قالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها أعادت فتح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، بعد 33 عاما من إغلاقها في عام 1991 بسبب حرب الخليج.

وأضافت عبر موقعها الرسمي، أن «المجلس الاتحادي يهدف من خلال إعادة فتح السفارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الدولة ذات الكثافة السكانية العالية، وتوطيد التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة».

وأشارت إلى أن «هذه الخطوة تحقق أحد أهداف استراتيجية المجلس الفيدرالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021-2024».

وذكرت أن «الوضع الأمني في العراق تحسن خلال السنوات الأخيرة»، لافتة إلى أن «بغداد تدخل مرحلة من التنمية الاقتصادية، وتلعب في الوقت نفسه دوراً متزايد الأهمية كوسيط إقليمي».

ولفتت إلى أن «العراق بذل جهوداً متواصلة على مدى السنوات القليلة الماضية، لتعزيز السلام والأمن في المنطقة».

وأوضحت أن «السفارة الجديدة ستعمل على تعزيز دور سويسرا كجهة فاعلة في مجالات تعزيز السلام والمساعدات الإنسانية، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».