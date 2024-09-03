الناشط الفلسطيني مشير الفرا سيجول عدة مدن بريطانية لعرض فيلم عن انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين

أعلن الناشط الفلسطيني مشير الفرا، أنه سيقوم بجولة في عدة مدن بريطانية لعرض فيلمه الأخير "شانشولا" في الفترة من ٥ - ١٢ سبتمبر في ٨ مدن اسكتلندية ستشمل جلاسچو، إدنبرة، أبردين، دندي، فورريس، جزيرة سكاي والحدود.

وأوضح الناشط الفرا، الذي تعود جذوره إلى مدينة خانيونس في تصريح صحفي من مقر إقامته في بريطانيا، وصل نسخة منها لوسائل الإعلام، أن الفيلم سيناقش عدة أحداث ولقاءات تتضمن حياة الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة ومعاناتهم تحت هجمات البحرية الإسرائيلية، والتي تشمل القتل والإصابة والإعاقة وتدمير قوارب وشباك الصيد ومخازن الصيادين، إضافة إلى منع الصيد معظم الوقت من ممارسة الصيد بحرية وإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم والتحقيق معهم.

وأشار الناشط الفرا، الذي له باع طويل في فضح ممارسات الاحتلال وتنظيم مسيرات ومظاهرات تأييد لشعب فلسطين وقضيته في الكثير من المدن البريطانية، إلى أن الفليم تم تصويره في ميناء غزة قبل بداية هذه الحرب المدمرة وداخل البحر بمصورين فلسطينيين بالتعاون بين حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني بمدينة شيفيلد وجمعية طلائع فلسطين بخان يونس.

وقال الناشط الفرا، الذي يقود حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني بمدينة شيفيلد، أنه كان من المفترض إصدار الفيلم يوم ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ في جمعية الشبان المسيحية بمدينة غزة، لكن العدوان الإسرائيلي منع هذا العرض، وتم تصوير وإضافة العديد من المشاهد لشرح حرب الإبادة ومصير الصيادين الذين تم تهجيرهم بالقوة تحت قصف الجيش الإسرائيلي من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وأشار الفرا إلى أنه قام بإضافة مشاهد عن ترحيل الصيادين وحرب الإبادة، عندما كان في زيارة لغزة في أكتوبر/ نوڤمبر ٢٠٢٣.

وأوضح الناشط الفرا أنه سيتم لاحقاً عرض الفيلم في باقي أنحاء برطانيا، في مانشستر، لندن، شيفيلد، بيرمنجهام، ليڤربول، نوتنجهام، ليدز، نيوكاسل وبريستول، إضافة إلى جنوب ويلز في العاصمة كارديف ومدن عدة.