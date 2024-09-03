استقالة قائد القوات البرية بجيش الاحتلال من منصبه

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استقال قائد القوات البرية بجيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، من منصبه.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن جيش الاحتلال أعلن أن قائد القوات البرية "تامير يداعي" استقال من منصبه لأسباب شخصية.

يأتي ذلك فيما واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم السابع على التوالي، وأسفر هذا العدوان عن استشهاد 18 فلسطينيا من المحافظة.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة وناقلات جند إلى مخيم جنين.

ولا زالت جرافات الاحتلال تقوم بعمليات تجريف وتدمير للبنية التحتية في مدينة ومخيم جنين واستهداف المحال التجارية بشكل متعمد بهدف إلحاق أكبر اذى بالاقتصاد المحلي في المحافظة.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على مصاب ومسعفين قرب مستشفى ابن سينا.