رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بالتعامل مع مسألة أسعار التذاكر بعد أزمة فرقة أويسيس

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الحكومة سوف تسيطر على مسألة ارتفاع الأسعار بعد أن اشتكى مئات المعجبين من الارتفاع الشديد في أسعار تذاكر جولة لم شمل فرقة "أويسيس".

وأصيب بعض المعجبين بالصدمة من زيادة أسعار التذاكر القياسية بأكثر من الضعف، وتحديدا من 148 جنيه استرليني إلى 355 جنيه استرليني على موقع "تيكتماستر" بسبب الطلب، وتعهد وزير الثقافة بالنظر في مسألة استخدام التسعير الديناميكي في مراجعة الحكومة المقبلة للسوق الثانوية لمبيعات تذاكر الحفلات.

وخلال التعامل مع القضية اليوم الاثنين، قال رئيس الوزراء لإذاعة "بي بي سي راديو 5" "هذا مهم للغاية، لأن هذه ليست مجرد مشكلة أويسيس".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ستارمر قوله إن "هذه المشكلة مرتبطة بالتذاكر الخاصة بكل أنواع الفعاليات، حيث يدخل الناس على الإنترنت مباشرة، بأسرع ما يمكن، وفي غضون ثوان وأحيانا دقائق، تختفي جميع التذاكر، وتبدأ الأسعار في الارتفاع إلى مستوى مرتفع للغاية، وهو ما يعني أن العديد من الأشخاص لا يستطيعون تحمل سعرها".