رئيس الإمارات ووزير خارجية الكويت يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

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استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيا.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحث الشيخ محمد بن زايد واليحيا، العلاقات ومسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين المتبادلة.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.