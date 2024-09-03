خطيب الأقصى عن اقتحام منزله: الاحتلال لا يقدم لنا الحليب ولا البسكويت

قال خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، إن اقتحام قوات الاحتلال لمنزله وما يمثله ذلك من استفزازات أمر متوقع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الاحتلال لا يقدم لهم الحليب ولا البسكويت، لكنه يعتدي على الأقصى وانتهاك حرماته.

وأشار إلى أنّ الاحتلال يهدم المنازل ويقتل الأطفال والمنازل، ولا يوجد من يصده، مؤكدا أنه لا توجد أي دولة تقف في وجه الاحتلال لمنعه من هذه الجرائم.

ولفت إلى أنّ الشعوب تنتفض وتنظم مظاهرات لنصرة الفلسطينيين والأقصى، داعيًّا لتحركات من قبل الدول لمواجهة انتهاكات إسرائيل التي تمثل سلطة احتلال مدعومة من الولايات المتحدة.

وكانت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قد سلمت خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري استدعاء للتحقيق بعد اقتحام منزله بالقدس المحتلة.

وداهمت مخابرات الاحتلال، منزل صبري واستدعته للتحقيق في مركز المسكوبية بالقدس الشرقية.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الشيخ صبري لعدة ساعات، بعد أن نعى في خطبة الجمعة بالأقصى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي اغتالته إسرائيل في العاصمة الإيرانية طهران نهاية يوليو الماضي.