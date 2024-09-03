العثور على عشرات المهاجرين بشاحنة في جمهورية التشيك

عثرت الشرطة التشيكية على حوالي 30 مهاجرا في مؤخرة شاحنة بالقرب من براغ يوم الاثنين.

ورغم محاولات الإنعاش، توفيت امرأة، حسبما أفادت خدمة الطوارئ (إيه إس سي آر) على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وذكرت خدمة الطوارئ إن العديد من المهاجرين كانوا في حالة صحية سيئة، لكن لم تكن هناك حاجة إلى دخولهم المستشفى.

وأوقفت الشرطة الشاحنة المسجلة في الخارج على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال براغ، على الطريق السريع "دي 8" المؤدي إلى ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا.

وتعتقد الشرطة أن المهاجرين كانوا فقط في نقطة توقف عبر جمهورية التشيك متجهين نحو أوروبا الغربية. ولم يُعرف في البداية من أين جاء هؤلاء الأشخاص.

ووفقا لوزارة الداخلية في براغ، تم القبض على 13 ألفا و898 شخصا بدون وثائق إقامة صالحة في جمهورية التشيك العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا بأكثر من النصف مقارنة بعام 2022.