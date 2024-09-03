الداخلية تستجيب لالتماس سيدة طلبت استخراج البطاقة الشخصية لنجلها من ذوى الهمم

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استجاب قطاع الأحوال المدنية لالتماس سيدة، لمساعدتها فى استخراج بطاقة الرقم القومى الخاص بنجلها "من ذوى الاحتياجات الخاصة"، حيث تم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج البطاقة وتسليمها له بمحل إقامته.

لاقت تلك المبادرة استحسان وقبول من السيدة وأهليتها، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الإستجابة لالتماسهم.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية، وتفعيل كافة الإجراءات التى تسهم فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الهمم.