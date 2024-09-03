 عقار أرض الجولف.. إخراج 3 ناجيات من أسفل الأنقاض ونقلهن لمستشفى هيليوبلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عقار أرض الجولف.. إخراج 3 ناجيات من أسفل الأنقاض ونقلهن لمستشفى هيليوبلس

محمد عبد الناصر
نشر في: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 4:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 4:44 م

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، إن الجهات المختصة تواصل عملها فى رفع أنقاض عقار أرض الجولف المنهار بشارع محمد عبدالهادى، بحى شرق مدينة نصر، شرق محافظة القاهرة.

وأضاف عوض، اليوم الثلاثاء، لـ"الشروق"، أن الجهات المعنية تمكنت من إخراج 3 ناجيات حتى الآن من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة أرض الجولف.

وأشار إلى نقل المصابين إلى مستشفى هيليوبلس لتلقي العلاج نتيجة إصابتهم إصابات خفيفة، منوهًا بالدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية تحسبًا لأى طارئ.

وأضاف أن التحريات الأولية تشير إلى أن سبب انهيار العقار وجود أعمال تشطيبات بالدور الثاني، والعقار صادر له ترخيص عام ١٩٧٢، ثم تم زيادة دور بترخيص عام ١٩٧٨.


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