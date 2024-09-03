التنمية الصناعية: طرح 1024 قطعة أرض بـ14 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي تتمثل في ندرة الأراضي الصناعية داخل القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن طلب المستثمرين يتركز عليها، بالإضافة إلى صعوبات استخراج التراخيص والتصاريح.

وأوضحت خلال تصريحاتها لبرنامج "الساعة السادسة" المذاع عبر شاشة "الحياة" مساء الثلاثاء، أن الدولة تعمل على توفير الأراضي الصناعية على مراحل مع التركيز على توفير الأراضي "مرفقة" لتمكين المستثمرين من بدء البناء مباشرة.

وأضافت أن الطرح الحالي على الخريطة الاستثمارية، الذي يتزامن مع إطلاق منصة "مصر الصناعية الرقمية"، يشمل 1024 قطعة أرض صناعية في 14 محافظة بمساحة إجمالية تبلغ 8.5 مليون متر مربع، وتغطي مختلف القطاعات الصناعية، كالدوائي والغذائي ومواد البناء وغيرها.

ونوهت إلى أن المنصة في مرحلتها الأولى؛ أصبحت النافذة الوحيدة لطرح الأراضي الصناعية، لافتة إلى أن ذلك ساهم في القضاء على شكاوى المستثمرين، إذ لم يعد يتطلب الأمر زيارة الهيئة لتقديم الطلبات.

وأوضحت أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، خاطب الجهات المالكة للأراضي الصناعية لتجميع 1024 قطعة كطرح أول، مع الأخذ في الاعتبار؛ بأن الوزارة ستطرح أراضي جديدة كل 3 أشهر.

ولفتت إلى أن الطرح الحالي مفتوح من 1 سبتمبر حتى 8 سبتمبر، لمدة أسبوع، موضحة أن الخريطة الاستثمارية على منصة "مصر الصناعية الرقمية" تمكن المستثمر من الاطلاع على قطع الأراضي المطروحة ومساحتها ونشاطها وموقعها، وقراءة كراسة الشروط، وفي حال وجد المستثمر قطعة أرض مناسبة؛ يمكنه الدخول على المنصة، وتعبئة بياناته، وإرفاق مستنداته، ودفع الرسوم إلكترونيًا.