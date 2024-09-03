محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ تحويلة الطريق الصحراوي الغربي المزدوج بكمين بركة

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، أعمال إنشاء تحويلة مرورية، بطول 600 متر بالطريق الصحراوي الغربي المزدوج الرابط بين مدينتي قنا ونجع حمادي، عند كمين بركة.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى أهمية التحويلة المرورية لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور على الطريق الصحراوي، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال محطة القطار الكهربائي السريع قيد الإنشاء، فضلا عن تجنب الحوادث حماية لآمن وسلامة المواطنين.

وشدد عبدالحليم، على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ التحويلة مع مراعاة جميع معايير السلامة والجودة وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة، مع تكثيف أعمدة الإنارة تجنبا لوقوع الحوادث.