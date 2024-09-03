حزب الله: استهدفنا موقع الرادار في مزارع شبعا

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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وحقق إصابة مباشرة.

كما أعلنت الجماعة اللبنانية، في وقت سابق من اليوم، استهداف منظومات فنية في موقع العاصي بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى تدميرها، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكان حزب الله قد قصف التجهيزات التجسسية في موقع الجرداح الإسرائيلي، مما أدى إلى تدميرها.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت "الجزيرة" بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مركبا جنوبي لبنان.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في عدة مناطق بالجليل الغربي للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ.