شركة هواوي الصينية تقدم مبادرات الذكاء الاصطناعي في السعودية

أعلنت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، يوم الاثنين، عن عدة مبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية ودعم برنامج الحكومة "رؤية السعودية 2030".

وقالت الشركة في قمة "هواوي كلاود السعودية 2024" التي عُقدت يوم الاثنين في الرياض، إنه بموجب هذه المبادرات، ستقدم الشركة قدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى المملكة، بما في ذلك تقنيات لتوفير الحوسبة الشاملة، وخفض التكاليف، وزيادة أمان البيانات، وتحسين تجربة الخدمة من الحوسبة السحابية الطرفية، بهدف المساهمة في جهود تنويع الاقتصاد السعودي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال آلان تشي، رئيس شركة هواوي كلاود في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال الحدث، إن الخدمة السحابية التابعة للشركة قد خدمت أكثر من 300 عميل في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الوزارات، وأهم شركات الاتصالات، وشركات الإعلام، ومعظم الشركات الصينية العاملة في السعودية.

وأشار تشي إلى أن إيرادات أعمال الشركة في مجال الحوسبة السحابية العامة في المملكة العربية السعودية زادت بمقدار 10 أضعاف في عام 2023.

وبحسب هواوي، فقد شهد الحدث الذي عُقد يوم الاثنين، وحضره أكثر من 600 مشارك، عرض موارد النظام البيئي المبتكر للشركة وكذلك أحدث التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي.