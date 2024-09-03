قطر: تعليق تصدير الأسلحة من بريطانيا لإسرائيل خطوة مهمة لحماية المدنيين

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رحبت دولة قطر بإعلان بريطانيا تعليق رخص تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، منها عتاد يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة، وتعدّه خطوة مهمة لحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما الأطفال والنساء.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الثلاثاء، اتساق الإعلان البريطاني مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، الداعية لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية التامة للمدنيين والأعيان المدنية، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

وأشارت الوزارة إلى أن الإعلان من شأنه أن يدعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب في القطاع.

وجددت موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأمس الاثنين، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل.

وأوضح «لامي»، أن التعليق يأتي بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وذكر لامي، أن تعليق بلاده تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل الذي أعلنته ليس حظرًا شاملًا على السلاح.