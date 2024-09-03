ارتفاع معدل البطالة في إسبانيا خلال أغسطس الماضي

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أظهرت بيانات وزارة العمل الإسبانية اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل البطالة بصورة غير متوقعة خلال أغسطس الماضي.

وأوضحت البيانات أن عدد العاطلين ارتفع بواقع 21 الفا و884 شخصا خلال أغسطس الماضي مقارنة بيوليو الماضي.

وكان من المتوقع انخفاض عدد العاطلين بواقع 6300 شخص.

وكان عدد العاطلين قد ارتفع بواقع 24 ألفا و826 شخصا خلال نفس الشهر من العام الماضي. وعلى الرغم من الزيادة، بلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل 57ر2 مليون عاطل، فيما يعد أدنى عدد يتم تسجيله خلال أغسطس منذ 2008.

وقد انخفض عدد العاطلين بواقع 130 ألفا و579 شخصا على مدار الـ12 شهرا الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن معدل البطالة بين الشباب انخفض للشهر الـ40 على التوالي.