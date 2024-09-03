 تسليم جوائز الفائزين بالمسابقة الأسبوعية لقناة الوثائقية - بوابة الشروق
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تسليم جوائز الفائزين بالمسابقة الأسبوعية لقناة الوثائقية


نشر في: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 12:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 12:50 ص

استقبلت قناة "الوثائقية" الفائزين بمسابقتها الأسبوعية، التي تُعقَد بهدف تنمية ثقافة مشاهدة الأفلام الوثائقية، والتشجيع على القراءة والمعرفة لدى متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الأجيال، وهم عبد الله محمد محمود مخلوف، وسمية حسن، ويوسف علي.


وقد سلَّم جوائز المسابقة رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي، المخرج والروائي شريف سعيد، الذي رحب بالفائزين، وشجعهم على الاستمرار في اكتساب المعرفة، مُهنئًا إياهم بالفوز بالمسابقة. كما تجوّل الفائزون داخل قطاع الإنتاج الوثائقي.


وتقوم المسابقة، التي تأتي تقديرًا لقيمة المعرفة، ودعمًا لقيم الفن والثقافة، على طرح عددٍ من الأسئلة عن أحد الأفلام التي أنتجها قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال الصفحة الرسمية لقناة "الوثائقية"، على أن يَترك المتابعون إجاباتهم عن الأسئلة في تعليقاتهم على منشور المسابقة، وتُعقَد قرعة بين أسماء أصحاب الإجابات الصحيحة؛ لاختيار فائز واحد من بينهم كل أسبوع.

 

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