وزير التموين يتابع موقف التعاقدات من اللحوم ويؤكد تعزيز التعاون المصري السوداني

التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مع مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، التي تُساهم فيها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة. جاء اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتكوين مخزون استراتيجي كبير منها، إضافة إلى توفير احتياجات السودان من السلع الأساسية.

حضر اللقاء كل من الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وضياء الدالي، رئيس قطاع الاستيراد بالشركة. ومن جانب الشركة المصرية السودانية، حضر اللواء أشرف حمودة، نائب رئيس الشركة عن الجانب المصري، واللواء الجيلي تاج الدين أبو شامة، نائب رئيس الشركة عن الجانب السوداني، ونصر الدين حسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

كما حضر من الوزارة أحمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام، معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان.

أكد وزير التموين عمق العلاقات المصرية السودانية، مشددًا على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى أن مصر تمتلك الموارد والمصانع اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السلع الغذائية، كما يمكنها التصدير إلى الدول الإفريقية بالتعاون مع السودان.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السودانية، مساهمات الشركة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر والسودان. وأوضح أن الشركة قامت بتوفير احتياجات المجمعات الاستهلاكية من اللحوم الحمراء من عدة مناشئ إفريقية، بما في ذلك السودان والصومال، خلال السنوات الماضية.

كما أشار حسن إلى أن الشركة تقوم حاليًا بعمل الترتيبات اللوجستية لتأمين اللحوم الحمراء خلال مواسم عام 2025، خاصة خلال موسمي رمضان وعيد الأضحى. وهذا يساهم في استقرار أسعار اللحوم في السوق المصري وطرحها بأسعار مناسبة في المجمعات الاستهلاكية. كما استعرض دور الشركة في تطوير الصادرات المصرية والسودانية للدول الإفريقية، خاصة في مجال السلع الغذائية.