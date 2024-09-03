محافظ الوادي الجديد: تحويل المبنى الإداري القديم إلى سكن للطلاب المغتربين قريبًا

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أعمال رفع كفاءة المبنى الإداري القديم للمحافظة بجوار كلية الطب، بهدف تحويله إلى سكن للطلاب المغتربين. ورافقه في الزيارة سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، ومحمد منير، مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أن المبنى تم تخصيصه لمؤسسة التكافل الاجتماعي لاستغلاله كمسكن للطلاب الجامعيين مقابل رمزي. ويجري حاليًا رفع كفاءة وتأثيث الطابق الأرضي، الذي يسع 72 طالبًا، بتكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين جنيه.

ووجه المحافظ بسرعة إتمام أعمال التشطيبات والتأثيث، لافتتاح المبنى مع بداية العام الدراسي الجديد، مع إعطاء الأولوية لطلاب كلية الطب نظرًا لقرب المبنى من الكلية، تسهيلًا على الطلاب المغتربين.