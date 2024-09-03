تراجع معدل التضخم في تركيا إلى أدنى مستوى في 13 شهرا

أظهرت بيانات رسمية أصدرها معهد الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالبلاد للشهر الثالث على التوالي في أغسطس الماضي، حيث وصل إلى أدنى مستوى له في ما يزيد قليلا عن عام وسط تباطؤ في التكاليف لعدد كبير من الفئات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 97ر51٪ على أساس سنوي في أغسطس، وهو أبطأ بكثير من الارتفاع بنسبة 78ر61٪ في يوليو.

وإضافة إلى ذلك، يعد هذا أضعف معدل تضخم منذ يوليو 2023، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 83ر47٪.

وفيما يتعلق بالقطاعات، تراجع نمو الأسعار السنوي للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية إلى 88ر44٪ من 91ر58٪.

وبالمثل، تراجع التضخم على أساس النقل بشكل حاد إلى 96ر28٪ من 1ر46٪.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 47ر2٪ في أغسطس، بعد ارتفاعها بنسبة 23ر3٪ في يونيو.

وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاء تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين أيضا إلى أدنى مستوى له في 39 شهرا عند 75ر35٪ في أغسطس من 55ر47٪ في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار المنتجين شهريا بنسبة 68ر1٪ مقابل مكاسب بنسبة 94ر1٪ في يوليو.