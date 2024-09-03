كتائب القسام: أصدرنا تعليمات لحراس الرهائن بالتعامل معهم في حال اقتراب الجيش الإسرائيلي منهم

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الاثنين إنها أصدرت تعليمات لحراسها بالتعامل الرهائن الإسرائيليين إذا اقتربت منهم قوات الجيش الإسرائيلي.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم القسام، في تصريح على حسابه على التليجرام، إن "تعليمات جديدة صدرت للمسؤولين عن حراسة الأسرى بشأن كيفية التعامل معهم في حال اقترب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم". في إشارة إلى احتمالية قتلهم.

واضاف "جاءت تعليماتنا في إطار الرد على ما حدث في مخيم النصيرات اثناء محاولة الجيش تحرير رهائن مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين".

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو "يصر على إطلاق سراح الرهائن عبر الضغط العسكري بدلا من التوصل إلى صفقة، ما يعني عودتهم إلى ذويهم جثثا".

وأكد أن نتنياهو والجيش وحدهما يتحملان المسؤولية الكاملة عن قتل الأسرى بعد أن عطلا عمدا أي صفقة تبادل أسرى من أجل مصالح ضيقة، فضلاً عن قتل العشرات منهم عمداً عبر الغارات الجوية المباشرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أنه انتشل جثث ستة رهائن إسرائيليين من نفق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.