أودت الأمطار الغزيرة والفيضانات بحياة 320 شخصا على الأقل في باكستان على مدار الشهرين الماضيين، حيث أحدثت الأمطار الموسمية دمارا في شتى أنحاء البلاد، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أحدث بياناتها أن "عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب البرق والانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة".

وأضافت الهيئة أن 162 طفلا و 49 امرأة و 109 رجلا لقوا حتفهم منذ يوليو، كما أصيب 598 شخصا من بينهم نساء وأطفال.

وألحقت الأمطار الموسمية أيضا أضرار واسعة النطاق في البنية التحتية، حيث أضير نحو 24 ألف منزل.

وفي مايو الماضي، تضرر ملايين الأشخاص في باكستان جراء موجة حارة. وارتفعت درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية في إقليم السند جوبي البلاد مما أسفر عن وفاة العشرات. وتعاني المنطقة الآن من فيضانات مفاجئة نتيجة للأمطار الموسمية.

وتتسبب باكستان في أقل من 1% من انبعاثات الكربون العالمية وتصنف ضمن أكثر عشر دول عرضة لتبعات التغير المناخي.