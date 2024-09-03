الزمالك يحسم صفقة بوبينزا ويؤجل الإعلان الرسمي

توصل نادي الزمالك لاتفاق مع الجابوني آرون بوبنيزا مهاجم سينسيناتي الأمريكي السابق، من أجل الانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر.

اللاعب صاحب الـ28 عاما تم ترشيحه عبر أحد وكلاء اللاعبين، وساهم عدم ارتباطه بأي نادٍ منذ رحيله عن فريقه الأمريكي في تسريع وتيرة المفاوضات لاسيما في ظل رغبة مسؤولي الزمالك في قيد لاعبين جدد بالقائمة التي تخوضم السوبر الأفريقي.

ومر بوبينزا بتجارب عديدة منها على المستوى العربي، فريقي العربي القطري والشباب السعودي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة من جانب الزمالك حال حصول اللاعب على مقدم التعاقد الذي طلبه، الأمر الذي ينهي كافة الإجراءات الرسمية في الصفقة.