منظمة الهجرة الدولية: اعتراض 979 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا الأسبوع الماضي

قالت منظمة الهجرة الدولية يوم الاثنين إن 979 مهاجرا تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا قبالة سواحلها خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت المنظمة في بيان أنه في الفترة "من 25 إلى 31 أغسطس 2024، تم اعتراض وإعادة 979 مهاجرا إلى ليبيا".

وأضافت المنظمة أن من بين المهاجرين 74 امرأة و33 طفلا، مشيرة إلى أنه تم انتشال جثث سبعة مهاجرين وفقدان ثمانية آخرين قبالة السواحل الليبية.

وأفادت المنظمة بأن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم هذا العام بلغ 15 ألفا و117، فيما لقي 434 حتفهم وفُقد 611 آخرون قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت المنظمة أنه تم اعتراض وإعادة 17 ألفا و190 مهاجرا إلى ليبيا في عام 2023.