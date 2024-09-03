محكمة العدل الدولية والمحكمة الدائمة للتحكيم تقدمان التعازى في وفاة نبيل العربي

تلقت سفارة مصر فى لاهاى خطابى تعازى من محكمة العدل الدولية والمحكمة الدائمة للتحكيم، للتعزية في وفاة الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والقاضى بكل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الدائمة للتحكيم.

وقد أعربت المحكمتان عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الفقيد، وقدمتا التعازي لحكومة مصر وأسرة الفقيد.

جدير بالذكر أن الدكتور نبيل العربى قد سبق وأن شغل منصب قاض بمحكمة العدل الدولية خلال الفترة من 2001 وحتى 2006، وهى الفترة التى شهدت تناول المحكمة لعدد من القضايا والآراء الاستشارية التي تمثل مرجعيات رئيسية للقانون الدولي، كما شغل سيادته حتى وفاته عضوية المحكمة الدائمة للتحكيم.