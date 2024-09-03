الصين: تراجع أسعار خام الحديد إلى ما دون 95 دولارا في ظل أزمة الصلب

تراجعت أسعار خام الحديد إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوعين بعدما تجاوزت حاجز الـ 100 دولار للطن، وسط إشارات قليلة على الانتعاش في سوق الصلب بالصين حاليا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت بلومبرج إن أسعار العقود الآجلة في سنغافورة تراجعت بنسبة 7ر2٪ اليوم الثلاثاء، إضافة إلى التراجع الذي حدث أمس الاثنين بنسبة 2ر4٪ ، وهي أكبر نسبة تراجع يومي في غضون ثلاثة أشهر.

وعززت بيانات التصنيع والعقارات الصينية المخيبة للآمال، موقف من يرون فرصة ضئيلة في انتعاش قوي في الإقبال على الطلب.

ونقلت بلومبرج عن مؤسّسة جولدمان ساكس جروب قولها في مذكرة عبر البريد الإلكتروني اتخذت لهجة حذرة بشأن آفاق الطلب على السلع في البلاد، إن هناك اتجاها تصاعديا محدودا للطلب على الصلب في الصين وإن بيئة أسعار خام الحديد باتت "أكثر تحديا" .