قالت وزيرة الدولة لشئون وزارة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين، إنَّ صوت السلطة الفلسطينية لم يخفت في المرحلة الأخيرة كما يرى البعض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هناك تحركات يتم العمل عليها لإيقاف الحرب المستعرة على غزة.

وأشارت إلى أن هناك حربًا أيضًا تُشَن على المخيمات في الضفة الغربية، موضحة أن الدبلوماسية الفلسطينية تبذل جهودها مع الخارج، بجانب اللقاءات مع السلك الدبلوماسي.

ولفتت إلى أن سفراء فلسطين في الخارج يعملون على مدار الساعة لهذا الغرض، لكنها أشارت إلى أنَّ الجميع يعي قدرة إسرائيل وأنصارها الذين يساعدونها بشتى الوسائل.

ونوهت بأن الصراع الحالي طويل ويتلطب نفسًا، مؤكدة جاهزية الشعب الفلسطيني للصمود على أراضيه، وعدم تركها، موضحة أن السياسة الإسرائيلية تقوم على الاحتلال والاستيطان والتهجير.

وأكّدت أن الفلسطينيين تعلموا من أخطاء الماضي، ولن يهاجروا من أراضيهم.