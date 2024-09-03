علي فرج ودييجو إلياس يتأهلان لنصف نهائي بطولة مصر للإسكواش

أقيمت اليوم، الثلاثاء، منافسات اليوم الأول من الدور ربع النهائي لبطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2024، والتي تقام في ملاعب نادي «O West»، خلال الفترة الحالية وحتى 6 سبتمبر الجاري.

وشهد اليوم الأول من منافسات الدور ربع النهائي 4 مباريات، بواقع مواجهتين في منافسات السيدات ومثليهما على صعيد الرجال.

وتعتبر بطولة مصر المفتوحة للإسكواش 2024، هي أول بطولة ماسية في تاريخ منافسات الإسكواش والتابعة للاتحاد الدولي للاعبي الإسكواش.

وتأهل على فرج، المصنف الأول عالميًا، للدور نصف النهائي، بعد الفوز مواطنه مازن هشام، المصنف الخامس عالميًا، بثلاث أشواط دون رد في مباراة استمرت 34 دقيقة وبواقع أشواط: «11-7، 11-4 و11-6».

وفي المباراة الثانية على مستوى الرجال، تفوق البيروفي دييجو إلياس، المصنف الرابع عالميًا، على المصري طارق مؤمن، المصنف الثامن عالميًا، بعد 21 دقيقة فقط، بعد انسحاب طارق مؤمن نتيجة الإصابة، فيما كانت النتيجة تشير إلى تقدم اللاعب البيروفي.

ويلتقي علي فرج في في الدور نصف النهائي مع البيروفي دييجو إلياس، بعد غدٍ الخميس، فيما تسكمل مباريات الدور ربع النهائي من منافسات الرجال غدًا، الأربعاء، بمواجهتي مصطفى عسل، المصنف الثاني عالميًا، مع الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنف السابع عالميًا، والنيوزيلندي بول كول، المصنف الثالث عالميًا، مع الإنجليزي مروان الشوربجي، المصنف العاشر عالميًا.