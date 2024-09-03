«ريلاينس هيلث» تقدم قيمة استثنائية مقابل التكلفة في برامج الرعاية الصحية المُقدمة للشركات

• «ريلاينس هيلث» تُمَكِّن الشركات عبر برامج رعاية صحية شاملة قائمة على تقديم قيمة حقيقية

• 27% من صناع القرار يواجهون صعوبة في إيجاد برامج صحية تناسب ميزانيتهم

تضع «ريلاينس هيلث» (Reliance Health)، الشركة المتخصصة في تقديم حلول الرعاية الصحية المدعومة تكنولوجيًا، معيارًا جديدًا في مشهد التأمين الصحي في مصر، من خلال تقديم قيمة استثنائية مقابل التكلفة في برامج الرعاية الصحية المُقدمة للشركات، إذ تلبي عروض «ريلاينس هيلث» الطلب المتزايد على حلول الرعاية الصحية الفعالة من حيث التكلفة التي تستجيب للاحتياجات المتنوعة للشركات، عبر التركيز على توفير طرق السداد المرنة والتغطية الشاملة.

وفي دراسة استقصائية أجرتها «ريلاينس هيلث»، بالتعاون مع شركة كانتار (Kantar) الرائدة في مجال البيانات والتحليلات السوقية، تم تسليط الضوء على العقبات التي تواجه صناع القرار عند اختيار برامج الرعاية الصحية المُقدمة للشركات، فضلاً عن مخاوفهم بشأن القيمة التي يحصلون عليها من هذه الخطط والبرامج، وقد أظهرت الدراسة أن ما يقرب من 27٪ من صناع القرار أشاروا إلى أن محدودية ميزانيتهم واحدة من أهم العوائق التي تواجههم، في حين يبحث 38٪ عن طرق سداد أكثر مرونة لإدارة الميزانيات بشكل فعال.

وقالت رنا محفوظ، مديرة تدريب وتطوير المبيعات في ريلاينس هيلث: "تعاني الشركات من ازدياد التكاليف على إثر ارتفاع معدلات التضخم، مما يسلط الضوء على أهمية القيمة التي تُقدمها برامج الرعاية الصحية، حيث تبحث الشركات عن أفضل قيمة مقابل التكلفة، وموازنة ذلك مع القدرة على تحمل النفقات».

وتابعت: «بشكل عام تفتقر الخطط الصحية التقليدية إلى المرونة، خاصةً في خيارات السداد والتغطية، مما يزيد صعوبة تكيُف الشركات مع الاحتياجات المتغيرة، لكننا في «ريلاينس هيلث» نلتزم بتوفير برامج رعاية صحية فعّالة تقدم قيمة حقيقية من حيث التكلفة، كما تتميز خططنا بأسعار ثابتة ومعقولة، وخطط سداد قابلة للتكيف، مما يساعد الشركات على إدارة التكاليف بكفاءة".

كانت الدراسة قد كشفت أيضا أن 23% من مديري الموارد البشرية أفادوا بأنهم لا يملكون المعرفة أو المعلومات الكافية لاختيار برامج الرعاية الصحية التي تناسب احتياجات شركاتهم، بينما أشار 23% إلى تكاليف العبء الإداري الواقع عليهم لإدارة برامج الرعاية الصحية باعتبارها عائق هام.

وأضافت «محفوظ»: "تم تصميم خططنا الصحية لتلبية احتياجات العمل المختلفة، عبر تقديم خطط صحية شاملة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة، مع مزايا قابلة للتخصيص"، مؤكدة أن «ريلاينس هيلث» توفر قيمة حقيقية للشركات وموظفيها.

يشار إلى أن استخدام المنصات الرقمية وتطبيقات الأجهزة المحمولة يعد عنصراً جوهرياً في استراتيجية «ريلاينس هيلث» لتقليل عبء العمل الإداري على مسئولي الموارد البشرية، مما يسمح للموظفين بإدارة برامج الرعاية الصحية الخاصة بهم بشكل مستقل. وعلاوةً على ذلك؛ تغطي خطط التغطية الشاملة للشركة العاملين وأفراد أسرهم، مع توفير الدعم للعملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع والاهتمام بسرعة إصدار الموافقات اللازمة.