ارتفاع صادرات المنتجات الغذائية في كوريا الجنوبية خلال أول 8 أشهر من العام

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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء ارتفاع صادرات المنتجات الغذائية الكورية الجنوبية خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري بنسبة 7ر8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى انتعاش صادرات الشعيرية سريعة التحضير ومنتجات الأرز المصنعة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن بيانات وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية أظهرت أن صادرات الأغذية المصنعة والطازجة بلغت 47ر6 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضيين، مقارنة بـ 95ر5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت صادرات الشعيرية سريعة التحضير بنسبة 7ر31% لتصل إلى 800 مليون دولار، لتسجل رقما قياسيا خلال هذه الفترة.

كما ارتفعت صادرات منتجات الأرز المصنع بنسبة 7ر41% خلال فترة حتى أغسطس الماضي، لتصل إلى 189 مليون دولار.

مع ذلك، انخفضت صادرات المنتجات الطازجة بنسبة 6ر0% لتصل إلى 6ر967 مليون دولار بسبب أحوال الطقس الجيدة.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8ر22% لتصل إلى مليار دولار.

كما ارتفعت الصادرات إلى جنوب شرق آسيا بنسبة 9ر5% لتصل إلى 2ر1 مليار دولار.



