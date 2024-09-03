تحرير 18 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالغربية

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار تكثيف أعمال الرقابة على مخابز إنتاج الخبز البلدي لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين، مشيرا إلى بذل كل الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

يأتي ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التي شنتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق، بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومديري مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين، سلامة الغذاء، على المخابز البلدية بقريتي ميت يزيد والقرشية، والتي أسفرت عن تحرير 18 محضرا، استجابة لشكاوى الأهالي.

كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر نقص اشتراطات صحية. وأعرب أهالي المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم.

وأشار الجندي، إلى أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي، مؤكدا استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.

وناشدت محافظة الغربية، المواطنين، بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية أو الخبز من حيث الجودة والصلاحية، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام 01550502836، 0155052837، 01550502834، أو عبر غرفة عمليات المحافظة 0403341233.