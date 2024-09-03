ضربة موجعة لـ ريال مدريد خلال التوقف الدولي

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تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الإثنين، ضربة موجعة بعد تأكد إصابة النجم الفرنسي أوريلين تشواميني خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في التوقف الدولي الحالي.

أكدت شبكة «آر إم سي» الإسبانية، إصابة تشواميني في ساقه اليسرى خلال مران منتخب فرنسا، ليغادر على أثرها معسكر الديوك.

وخاض البالغ من العمر 24 عامًا 93 مباراة بقميص ريال مدريد في كافة المسابقات، أحرز خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة مضيفه سوسيداد يوم السبت، الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني موسم 2024/25.