 ضربة موجعة لـ ريال مدريد خلال التوقف الدولي - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 3:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ضربة موجعة لـ ريال مدريد خلال التوقف الدولي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 2:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 2:21 ص

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الإثنين، ضربة موجعة بعد تأكد إصابة النجم الفرنسي أوريلين تشواميني خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في التوقف الدولي الحالي.

أكدت شبكة «آر إم سي» الإسبانية، إصابة تشواميني في ساقه اليسرى خلال مران منتخب فرنسا، ليغادر على أثرها معسكر الديوك.

وخاض البالغ من العمر 24 عامًا 93 مباراة بقميص ريال مدريد في كافة المسابقات، أحرز خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة مضيفه سوسيداد يوم السبت، الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني موسم 2024/25.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك