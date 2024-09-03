فتح: الاحتلال يركز استهدافه على مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

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قال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال، إن إسرائيل تهدف الآن إلى التصعيد في الضفة الغربية.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن مشروع إسرائيل التوسعي يستند إلى التخريب والتدمير.

وأشار إلى أن إسرائيل تجد نفسها بعد أن حققت ما تعتقد أنه أهدافها في غزة، قادرة على سحب جزء من جيشها في غزة لاستخدامه في الضفة الغربية لأغراض التخريب والتدمير لكي تجبر الشعب الفلسطيني على فقدان إمكانية البقاء في أرضه.

ولفت إلى أن هذا الاستهداف يتركز على مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ويستنزف طاقتها لإعادة الإعمار حيث أنها في أقل من شهرين أعادت الإعمار مرتين أو ثلاثة في المدن والقرى الذي تقتحمها إسرائيل.

والأربعاء الماضي، أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية شمال الضفة تعد الأوسع منذ عام 2002.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن 30 شخصا استشهدوا وأصيب 130 آخرون بنيران جيش الاحتلال منذ بدء توغله الواسع شمالي الضفة الغربية الأربعاء الماضي.

وذكرت الوزارة، أن طفلة تبلغ من العمر 16 عاما استشهدت اليوم برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان غرب جنين.