سفير تركيا لدى مصر: ملف غزة يُشكل أهمية كبيرة في مباحثات الرئيسين السيسي وأردوغان

قال سفير تركيا لدى مصر صالح موطلو شن، إن التعاون بين البلدين يحمل أهمية كبيرة بالنسبة للأوضاع في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الملف ستكون له أهمية كبيرة في مباحثات الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان في أنقرة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنَّ ملف غزة يُشكل أهمية كبيرة لسواء لزعيمي أو شعبي البلدين.

وأوضح أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة دقيقة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة من مباحثات لوقف إطلاق النار بغزة.

ولفت إلى أن حركة حماس أظهرت تقدمًا في المفاوضات، مشيرًا إلى حجم الضحايا الذين يسقطون في الحرب كبير جدًا.

ونوه إلى أن تركيا تعمل على الدفع نحو التوصل لوقف إطلاق النار بغزة في أقرب وقت ممكن، وتلعب دورًا كبيرًا في هذا الأمر.

ويُجري الرئيس اليسسي زيارة إلى تركيا، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، ويتخللها إجراء محادثات مهمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العلاقات الثنائية، مع انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي لأنقرة، تلبية لدعوة من الرئيس التركي خلال زيارته لمصر قبل أشهر.