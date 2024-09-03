يونيسف: تدمير شبكة الصرف الصحي بقطاع غزة قد يفاقم أزمة انتشار فيروس شلل الأطفال

قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم اليونيسف، إن تدمير الاحتلال الإسرائيلي شبكة الصرف الصحي في قطاع غزة قد يفاقم أزمة انتشار فيروس شلل الأطفال.

ونوه خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن «عدم توقف القصف - الذي دمّر البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية وغيرها - يؤدي إلى اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي وانتشار الفيروس».

وذكر أن «المؤسسات المختصة العاملة على الأرض تتسابق لإنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لمنع انتشار شلل الأطفال ومساعدة الأهالي».

وقالت منظمة الصحة العالمية في غزة، اليوم الثلاثاء، إنها تجاوزت أهدافها الخاصة بحملة التطعيمات ضد شلل الأطفال في غزة بعد مرور ثلاثة أيام على انطلاق الحملة.

وصرح ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة للصحفيين، أن المنظمة طعمت أكثر من 161 ألف طفل تحت سن العاشرة في المنطقة الوسطى خلال أول يومين من الحملة، مقابل 150 ألف طفل كان من المتوقع تطعيمهم.

وأضاف: «حتى الآن تسير الأمور على ما يرام. هذه الهدن الإنسانية ناجحة حتى الآن. لا يزال أمامنا 10 أيام»، وفقاً لوكالة «رويترز».