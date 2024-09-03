بدء معسكر تحدي الشباب بمدينة الروضة في دمياط

نظمت إدارة الشباب، بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، ورش تدريب الشباب، المعسكر رقم 28 ضمن مبادرة تحدي الشباب، النسخة الرابعة.

وأوضح الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، أن المعسكر أقيم تحت شعار «وقتنا.. دورنا.. مستقبلنا» والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وتم التدريب بمركز شباب مدينة الروضة.

وأضاف المدرب أحمد الألفي المعتمد من وزارة الشباب والرياضة، أن معسكر تحدي الشباب النسخة الرابعة، يهدف إلى مشاركة الشباب في تناول قضايا تغير المناخ وأسبابه وآثاره، والطرق المحتملة لمواجهة هذا التحدي، وريادة الأعمال والمشروعات لتقديم حل للمشاكل المتعلقة بتغير المناخ، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها مصر، وكيفية مواجهة التحديات المتعلقة بتغيرات المناخ.

وأكد أن مبادرة تحدي الشباب؛ تهدف لإلهام الشباب بأفكار مبتكرة، في إطار مؤسسي بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري، والمجلس الثقافي البريطاني.

وأشار إلى أن تحدي الشباب هو مبادرة عالمية تدعم الشباب لتحقيق إمكاناتهم، للتعامل مع تغير المناخ والتنافس على التمويل الأولي والتدريب من قبل خبراء المناخ على مستوى العالم، ويأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.