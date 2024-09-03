كرم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أوائل طلاب الثانوية العامة من محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة، الحاصلين على المنحة الدراسية الكاملة المقدمة لهم من الجامعة والبالغ عددهم 36 منحة تسري طوال فترة الدراسة بكليات الجامعة السبع للعام الاكاديمي 2024 – 2025 وهي كليات الهندسة وعلوم المواد، الهندسة وتكنولوجيا الإعلام، هندسة وتكنولوجيا المعلومات، الحقوق والدراسات القانونية، العلوم التطبيقية والفنون، تكنولوجيا الإدارة، الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية.

وأرست الجامعة هذا التقليد السنوي اعتبارا من عام 2012 حيث تقدم منحة البرنامج الرابع، أوائل المحافظات للطلاب المتفوقين في إطار دعم مبدأ تكافؤ الفرص للطلاب النابغين بكل ربوع مصر مما يتيح لهم الألتحاق بكليات الجامعة التي ترتكز برامجها الدراسية على وحدة التعليم والتعلم الذي تطبقه دولة ألمانيا الراعية للجامعة الألمانية بالقاهرة في برامجها الدراسية، علماً بأن الدراسة بالجامعة باللغة الإنجليزية بجانب دراسة إضافية للغة الألمانية.

وفى السياق ذاته، تخصص الجامعة الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة منح دراسية كاملة لنابغي ابناء محافظات مصر، حيث كرم يوليوس جورج لوي رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، الدكتور أشرف منصور الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية والدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أوائل طلاب مرحلة الثانوية العامة من محافظات مصر المختلفة البالغ عددها 27 محافظة الذين تنطبق عليهم معايير المنحة الكاملة المخصصة لهم من الجامعة البالغ عددها 20 منحة للدراسة بكلياتها الهندسة، المعلوماتية وعلوم الحاسوب، التصميم، الهندسة المعمارية، التكنولوجيا الحيوية، الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا، العلاج الطبيعي، إدارة أعمال وفيها معلوماتية الأعمال Business informatics، علماً أن اللغة الإنجليزية هي اللغة التي تتبعها في برامجها الدراسية بجانب اللغة الإضافية الألمانية لكى تسنح لهم الفرصة للعمل محلياً ودولياً.

تطلق الجامعة الألمانية الدولية هذه المنحة بهدف إتاحة الفرصة للطلاب النابغين بمختلف ربوع محافظات مصر الإلتحاق بها بشفافية تامة في التنفيذ إيماناً منها بضرورة مساهمتها في تحمل جزء من المسؤلية المجتمعية للدولة لتحقيق أهداف الإستراتجية الوطنية للتعليم العالى 2030

حيث تتضمن المنحة المقدمة المصروفات الدراسية، رسوم التقدم للقبول، تأمين المعامل، الإنتقال من السكن والعودة إليه، الأقامة ومصروف للإعاشة فيما عدا طلاب محافظتي القاهرة والجيزة"، وذلك حتى مرحلة إتمام الدراسة.

أقيمت الاحتفالية في حضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب وعدد من القيادات الإعلامية المتخصصة بقطاع التعليم.