الجيش الأمريكي يعلن تدمير نظامين صاروخيين للحوثيين

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تدمير نظامين صاروخيين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، غداة مهاجمة الجماعة اليمنية ناقلتي نفط خام في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان إنها نجحت في تدمير نظامين صاروخيين كانا يشكلان تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وأضافت "سنتكوم" أنه "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية".

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أمس، أن الحوثيين هاجموا ناقلتي نفط خام، هما أمجاد التي ترفع علم السعودية وبلو لاجون التي ترفع علم بنما، في البحر الأحمر.

وأعلنت جماعة الحوثي في وقت متأخر من مساء أمس مسئوليتها عن استهداف السفينة (بلو لاغون) بعدة صواريخ وطائرات بدون طيار "درونز" لكنها لم تذكر أي شيء عن الناقلة السعودية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحوثيين هاجموا الناقلتين بصاروخين باليستيين وطائرة "درون" انتحارية، ما أدى إلى إصابة السفينتين.

وأضافت في بيان أن السفينتين كانتا محملتين بالنفط الخام، وأن الناقلة (أمجاد) كانت تحمل نحو مليوني برميل من النفط.

وقال مصدران لوكالة رويترز في وقت سابق إن الناقلتين كانتا تبحران على مقربة من بعضهما البعض عندما أُصيبتا، لكنهما تمكنتا من مواصلة رحلتيهما دون أضرار كبيرة أو إصابات لأفراد على متنهما.

واستبعد أحد المصدرين أن تكون الناقلة أمجاد استُهدفت بشكل مباشر.

وبدأ الحوثيون شن ضربات بطائرات "درونز" وصواريخ على البحر الأحمر في نوفمبر الماضي.