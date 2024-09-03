كومان ينتقد نجم هولندا بعد الانتقال للدوري السعودي

يرى رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا أن انتقال ستيفن بيرخوين لاعب خط وسط آياكس إلى الدوري السعودي يعكس ضعف طموح اللاعب.

وقال كومان في تصريحات صحفية عقب انتقال اللاعب إلى فريق اتحاد جدة مساء أمس الثلاثاء: "ستيفن بيرخوين يذهب إلى السعودية بعمر 26 عاما، هذا أمر واضح أنه ليس لطموح رياضي".

وتابع: "قصته مع المنتخب الهولندي انتهت بذلك.. أعتقد أنه ربما يعلم رأيي في هذا الأمر".

تأتي تصريحات كومان على الرغم من أن المدير الفني صاحب الـ61 عاما سبق أن ضم جورجينيو فينالدوم لاعب خط وسط الاتفاق السعودي في بطولة يورو 2024، وشارك في بعض مباريات البطولة.