محافظ بورسعيد يستقبل يبحث مع جمعية بورسعيد التاريخية كيفية استغلال معالم المحافظة سياحيا

استقبل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، أعضاء مجلس إدارة جمعية بورسعيد التاريخية، وذلك بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمستجدات أعمال الجمعية ببورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

واستعرض محافظ بورسعيد، خلال اللقاء اليوم الثلاثاء، مع أعضاء الجمعية بعض من ملفات عمل الجمعية ودورها في الحفاظ على المعالم التاريخية والحضارية ببورسعيد.

وأشار إلى أن بورسعيد مدينة ذات أهمية تاريخية وحضارية كبيرة وتمتلك العديد من المقومات التراثية، ويجب العمل على تنميتها واستغلالها سياحيًا، مؤكدًا تقديم الدعم للجمعية بما يسهم في الارتقاء بأنشطة وأعمال الجمعية.

وتوجه مسئولو الجمعية، بالشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، والترحيب برؤية الجمعية وخطتها المستقبلية، والدعم المتواصل لقيام الجمعية بدورها على الوجه الأمثل.



