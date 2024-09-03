الشركات الألمانية متشككة إزاء اللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي

تساور الشركات الألمانية شكوك بشأن اللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي.

وبحسب استطلاع أجرته شركة "ديلويت" للاستشارات الإدارية بين 500 مدير يتعاملون مع هذا الموضوع في شركاتهم، يرى 52% من الذين شملهم الاستطلاع أن إمكانيات الابتكار التي تتيحها لهم اللوائح الجديدة محدودة، بينما يرى نحو 19% أنها ستعزز فرص الابتكار لديهم.

وقال تيل كونتسن، الخبير لدى ديلويت: "لوائح قانون الذكاء الاصطناعي، التي تكون في بعض الأحيان غير واضحة بشكل متعمد، لا تجعل التفسير سهلا دائما... وفقا لمدى استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركة سيتطلب تنفيذ المتطلبات جهدا كبيرا - خاصة وأن العديد من الشركات لا تعرف بالضبط مقدار الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه".

وأوضح كونتسن أن رُبع الشركات استعدت بالفعل لتطبيق اللوائح، مشيرا إلى أن هناك خطر حدوث موقف مشابه لما حدث عند تنفيذ اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في مايو 2018.

وقالت سارا بيكر، خبيرة الشؤون الرقمية لدى ديلويت، إن التنظيم المناسب يمكن أن يخلق الثقة، ولكنه يمكن أن يضعف الابتكار أيضا.

وقد دخل قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ منذ أغسطس الماضي، ويجب تنفيذه في جميع دول الاتحاد الأوروبي خلال العامين المقبلين. وقد يؤدي عدم الامتثال للوائح القانون إلى فرض غرامات عالية.

جرى الاستطلاع خلال الفترة من 24 يوليو حتى 14 أغسطس الماضي، وشمل 500 مدير يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي في شركاتهم.