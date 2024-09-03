مد التقديم بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة يوما إضافيا

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم بمرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء غدًا الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.

ويمكن للطلاب التقديم بمرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg

ويُتاح للطلاب تقليل الاغتراب من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم لتقليل الاغتراب من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

وعلى الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء غدًا الأربعاء الموافق 4 سبتمبر إيذانًا بانتهاء مرحلة تقليل الاغتراب.