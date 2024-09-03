وزيرة فلسطينية: القتل والتدمير بشمال الضفة جزء من مخطط التهجير

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قالت وزيرة الدولة لشئون وزارة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين، إنَّ الوضع صعب جدًا على الأراضي المحتلة خلال الفترة الراهنة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تشن حرب إبادة في غزة، كما تمعن في القتل والتنكيل بالضفة الغربية.

وأشارت إلى أن هذا الواقع لا يمكن أن يتحمله أحد، موضحة أن كل الدول المحبة للسلام يجب أن تقف وقفة حزم وتقول كفى لهذا القمع والقتل والتدمير.

ولفتت إلى أن ما يحدث حاليا في مخيمات شمال الضفة الغربية وتحديدًا طولكرم وجنين والنور شمس من قتل وتدمير للبنية التحتية وحصار للمستشفيات هو جزء من سياسة إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني.

والأربعاء الماضي، أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية شمال الضفة تعد الأوسع منذ عام 2002.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن 30 شخصا استشهدوا وأصيب 130 آخرون بنيران جيش الاحتلال منذ بدء توغله الواسع شمالي الضفة الغربية الأربعاء الماضي.

وذكرت الوزارة، أن طفلة تبلغ من العمر 16 عاما استشهدت اليوم برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان غرب جنين.

وكان فتى فلسطيني قد استشهد أيضا وأصيب 3 شبان فجر اليوم باعتداء لقوات الاحتلال في طولكرم والخليل.