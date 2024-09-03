اليونيفيل: استشهاد عامل نظافة في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين استشهاد شخصين جراء غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب البلاد.

وقالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) إن السيارة التي تعرضت للهجوم تابعة لشركة متعاقدة مع الأمم المتحدة.

وأضافت "استهدفت غارة صباح اليوم سيارة يقودها موظف في شركة نظافة على طريق صور - الناقورة بجنوب لبنان، وهذه الشركة متعاقدة مع اليونيفيل"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن القوة الأممية في لبنان.

كان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة، قال في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للاعلام ، إن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة الناقورة أدت إلى استشهاد شخصين".

وكانت الوكالة أشارت إلى"نجاة سائق بعد تعرض شاحنته لرشقات رشاشة معادية، اثناء مروره على الطريق الحدودية بين كفركلا والعديسة، حيث أصابت الرصاصات احد الابواب والاطارات".

وأضافت أنه لدى وصول السائق إلى الطيبة عمل عناصر الدفاع المدني على معاونته في تبديل الاطارات المتضررة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.