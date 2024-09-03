النوم ساعات إضافية في عطلة نهاية الاسبوع يقلل احتمالات الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة علمية أن النوم ساعات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع لتعويض حرمان الجسم من النوم بسبب الاستيقاظ مبكرا في أيام العمل على مدار الاسبوع يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

وتؤكد الدراسات العلمية أن نقص النوم يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والشرايين والرجفان الأذيني ويزيد من احتمالات الإصابة بالسكتات القلبية.

وفي إطار دراسة علمية نشرتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، قام الباحثون بدراسة عادات النوم والبيانات الصحية لقرابة 91 الف شخص في بريطانيا. وكشف نحو 22% من المتطوعين في الدراسة أنهم لا يحصلون على كفايتهم من النوم، حيث ينامون أقل من سبع ساعات يوميا بشكل دائم، فيما أوضح باقي المتطوعين أنهم يعانون من الأرق من وقت إلى آخر في ساعات الليل.

وبعد سنوات من متابعة الحالة الصحية للمتطوعين، اتضح أن الأشخاص الذين ينامون ساعات إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع لتعويض ساعات النوم المفقودة طوال الأسبوع تتراجع احتمالات إصابتهم بأمراض القلب بنسبة 19%.

وتزداد فائدة ساعات النوم الإضافية في نهاية الأسبوع بالنسبة لمن يعانون من نقص النوم بشكل يومي على وجه التحديد، حيث تراجعت احتمالات إصابة بأمراض القلب بنسبة 20%.

وكشفت الدراسة التي أوردها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الابحاث الطبية أنه لم يتم رصد أي اختلاف في نتائج الدراسة بين الرجال والنساء.