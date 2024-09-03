وزير العمل يوجه بمتابعة تحقيقات سرقة وحدة مركز السلامة والصحة المهنية بالسويس

وجه وزير العمل محمد جبران، المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية برئاسة الدكتورة سهير الليثي، بمتابعة إجراءات، التحقيقات الجارية حاليا بمعرفة النيابة العسكرية بشأن سرقة وإقتحام وحدة مركز السلامة والصحة المهنية بمحافظة السويس، والوقوف على المستجدات، وإبلاغه فورا بتطورات التحقيقات والمتهم فيها أحد العاملين بالوحدة سابقا.

وأكد جبران، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، ومعاقبة المتسببين في الواقعة، موضحا أن الوزارة لن تصمت أو تتهاون أمام أي تقصير أو مخالفة.