بيرجوين يعتزل اللعب الدولي بسبب اتحاد جدة

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أعلن الهولندي ستيفن بيرجوين، المنتقل حديثا لصفوف اتحاد جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، اعتزال اللعب الدولي.

ورحل بيرجوين عن صفوف أياكس أمستردام، حيث كان يحمل شارة قيادة الفريق وانضم إلى اتحاد جدة أمس الإثنين، مقابل 21 مليون يورو (23 مليون دولار).

وعلق رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا على نبأ اعتزال بيرجوين اللعب الدولي وقال "الطموح الرياضي لم يكن الاعتبار الرئيسي" لمهاجم توتنهام الإنجليزي سابقا.

ولدى سؤاله عما إذا كان باب العودة قد أغلق أمام بيرجوين، قال كومان "بشكل مبدئي نعم".

وشارك بيرجوين في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) وبدأ مواجهتي دور الـ16 ودور الثمانية ، كما شارك أمام الأرجنتين في دور الثمانية لمونديال قطر 2022، حيث لعب في صفوف الطواحين منذ عام 2018.

ولم ينضم بيرجوين إلى قائمة هولندا لملاقاة البوسنة والهرسك وألمانيا في دوري أمم أوروبا، وكذلك الحال بالنسبة للمهاجم ممفيس ديباي الذي أصبح لاعبا حرا عقب رحيله عن أتلتيكو مدريد الإسباني.