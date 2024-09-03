سمير فرج: المدرعتان ST500 وST100 شاهد على طفرة الصناعة الحربية بعهد الرئيس السيسي

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الأولى، والذي يقام بمطار العلمين الدولي بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة عالمية متخصصة في صناعة الطيران والفضاء، كان "حلمًا مصريا" منذ سنوات.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور المذاع عبر شاشة "etc" مساء الثلاثاء، أن المعرض يعد الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه فرصة عظيمة للطيارين المصريين للاطلاع على أحدث الطائرات والتدريب الجاف على الأرض.

وأشار إلى عرض دول العالم أحدث ما توصلت إليه في مجال الطيران، مضيفًا أن المعرض يمثل فرصة تمتلك لمصنع الطائرات في حلوان للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الطيران العسكري والمدني، لا سيما وأن مصنع حلوان ينتج جميع قطع غيار طائرات "داسو" الفرنسية، وهو ما يعد إنجازا جديدًا.

وتابع: "البعض يقول إننا أنفقنا أمولا على المعرض، أقول لهم المعارض أحد أدوات السياحة التي تدر على الدولة العملة الصعبة، فكل دولة عارضة تستأجر مكانا وتدفع رسوما بالعملة الصعبة والضيوف هم سياح يقيمون في الفنادق، المعرض استقبل في اليوم الأول 50 وفدًا من مختلف دول العالم".

وأشار إلى أن ظهور المدرعتين المصريتين ST100 وST500 يعد إنجازًا كبيرًا للصناعة العسكرية المصرية، مضيفًا أن المصانع الحربية شهدت طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس السيسي، موضحا أن المدرعتين تم تصنيعهما بناءً على الخبرة القتالية في حرب 1973 والحرب ضد الإرهاب، موضحا أن مقاومتهما للانفجارات والألغام جاءت نتيجة الخبرة المكتسبة من مكافحة الإرهاب في سيناء.