كوريا الجنوبية: الأول من أكتوبر عطلة للاحتفال بالقوات المسلحة

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من المقرر أن تخصص الحكومة الكورية الجنوبية الأول من أكتوبر هذا العام كعطلة مؤقتة للاحتفال بالقوات المسلحة من أجل تعزيز معنويات القوات وتحفيز الاستهلاك المحلي.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية أن مجلس الوزراء وافق اليوم الثلاثاء على قرار العطلة المؤقتة، ومازال في انتظار الموافقة الرئاسية.

وأشار رئيس الوزراء هان دوك سو خلال الاجتماع إلى أن تخصيص عطلة مؤقتة سوف يرفع أيضا الوعي العام بشأن الوضع الأمني الخطير في الداخل والخارج، بالإضافة إلى تكريم أفراد القوات المسلحة.

وتردد أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول تعامل مع هذا الطلب بصورة إيجابية، حيث من المتوقع أن يؤدي أيضا لتعزيز الاستهلاك المحلي.